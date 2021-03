El Brexit pot comportar la deportació de mig miler de britànics que viuen a Espanya

Les conseqüències del Brexit tenen moltes de cares, i una d'aquesta és el cas de 500 britànics que seran deportats si no formalitzen la seva residència a Espanya. Segons informen mitjans com The Independent i The Daily Express, el problema no és que no puguin formalitzar la seva llar, sinó que no volen.Segons la normativa del Brexit, el 31 de març els residents britànics han d'haver legalitzat la seva residència permanent en un altre país o si no, seran considerats immigrants il·legals, fet que comporta una ordre d'expulsió. En activar-se la marxa del Regne Unit de la Unió Europea, als ciutadans britànics ja no se'ls apliquen les mateixes normes de residència que a la resta de membres.La majoria dels britànics residents a Espanya ja han complert amb els requisits legals per a seguir estant a Espanya, però el Daily, un dels mitjans més favorables al Brexit, insisteix que uns 500 estan en risc de ser expulsats i han iniciat el retorn al Regne Unit "entre llàgrimes".

