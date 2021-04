Mireia Teixidó: «Som un país amb poca cultura jardinera»

"En aquesta situació de pandèmia, la veritat és que la gent s'ha abocat molt a les plantes"

Mireia Teixidó, jardinera i divulgadora.

"Tant a l'àrea metropolitana com al conjunt de Catalunya hi ha parcs i jardins que són molt interessants de conèixer. Val la pena apropar aquests espais verds a la gent i explicar els seus secrets"

Mireia Teixidó anima la gent a viure l'experiència de sembrar i plantar. Foto: Jordi Purtí

Tothom qui hagi de posar al dia el jardí i l'hort de casa, o bé vulgui iniciar-se en el món de la jardineria, ara és el moment. Amb la primavera és quan s'ha de sembrar i plantar.Sobre la cultura de la jardineria i els coneixements que en tenim n'hem parlat amb Mireia Teixidó (Barcelona, 1973). És jardinera, divulgadora, tècnica de turisme i col·laboradora del programa Via lliure de RAC1.- Per norma general, hi ha poca cultura jardinera a casa nostra. Sobretot si ens comparem amb països com França o Anglaterra. Per tant, és clar que no en sabem massa i, a més, es va perdent. Per exemple, si als nens els preguntem que és un gladiol, no saben respondre. Això passa més a les ciutats, que no saben diferenciar les espècies. Ens falta coneixement de la diversitat d'arbres, arbustos, flors i plantes.- Faig classes al Centre de Formació del Laberint d'Horta i una de les particularitats que té és arribar a la gent perquè puguin conèixer de manera sòlida i àmplia les plantes i les tècniques de jardineria.- Encara que sigui un balcó o una terrassa -no tothom disposa de jardí- que plantin, que sembrin i que visquin l'experiència de crear vida, perquè sembrar és crear vida. Això reconforta molt, de la mateixa manera que es pot comprar una planta. Aquesta època és ideal per iniciar-se en tot aquest món i, si agrada i se'n vol saber més, poden mirar de fer algun curs.- En aquesta situació de pandèmia, la veritat és que la gent s'ha abocat molt a les plantes. De fet, els jardiners tenim molta feina. Suposo que tot plegat ho ha propiciat el fet que la gent és més a casa i té més temps per dedicar-s'hi. Ara hi ha moltes possibilitats, com per exemple petúnies, bulbs de gladiols, plantes aromàtiques si hi ha prou sol, plantes crasses o suculentes per gaudir-les a l'estiu amb tota la seva intensitat. També poden fer un petit hort. Ara és un bon moment per fer aquestes plantacions; a l'estiu, ja no.- És el cicle de la vida. Els insectes existeixen i existiran sempre. El que passa és que, quan es descontrolen, ja diem que és una plaga. I ara, a la primavera, és quan la temperatura comença a pujar i la humitat ajuda a la proliferació d'insectes, fongs, pugó, caparretes, i hem d'estar alerta i, si cal tractar-ho.- A banda de jardinera, també vaig fer un grau superior de tècnica de turisme i soc guia oficial de Catalunya. La meva idea és relacionar la jardineria amb el turisme i, d'aquesta manera, ajudar a fer conèixer parcs i jardins que tenim tant a l'àrea metropolitana com en el conjunt de Catalunya. Es tracta d'apropar aquests espais verds a la gent i explicar els secrets del jardí, les plantes que es van veient i interpretar el paisatge és una cosa molt bona i a la gent els agrada. És veure els parcs i els jardins d'una altra manera i, alhora, afavorir la jardineria perquè a vegades està una mica desprestigiada.- Des de l'octubre vam encetar aquesta col·laboració quinzenal i sempre em quedo curta, perquè he d'explicar moltes coses i disposo de poc temps. Caldria més programes d'aquest estil per posar més en valor tot aquest món. Com experiència per a mi és molt bona perquè no ho havia fet mai i estic molt contenta.

