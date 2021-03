Una dona condemnada per no voler tenir sexe amb el marit porta el seu cas a Estrasburg

Una dona francesa ha estat condemnada per no voler mantenir relacions sexuals amb el seu marit entre el 2004 i el 2013. La condemna mai ha estat econòmica, però sí moral, ja que la justícia del seu país l'ha considerat culpable del procés de divorci del seu marit per no complir amb les suposades obligacions matrimonials.Segons la seva advocada, ella va perdre qualsevol tipus d'afecte cap al seu marit "pels maltractaments a què sotmetia els més petits dels seus quatre fills, que a més tenia greus problemes de salut". Es tracta d'un argument que cap instància judicial francesa ha tingut en compte, segons la defensa.El tribunal que la va condemnar el 2019 està format per tres dones i es va basar en la jurisprudència francesa sobre casos semblants, que alhora es basa en el que diu el Codi Civil francès, datat del 1804. És per això que l'afectada i les seves advocades han decidit portar el cas al Tribunal d'Estrasburg, amb el suport de la Fondation des Femmes i el Col·lectiu Antiviolacions de França. La demanda presentada es basa en la vulneració del dret a la llibertat sexual, però amb la novetat que es planteja la llibertat sexual dins del matrimoni, qüestió mai abordada a Estrasburg.

