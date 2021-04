Alerten d'un nou virus als telèfons Android que es fa passar per una actualització

Si tens un telèfon Android i en els pròxims dies reps una alerta d'actualització, vigila perquè podria ser un nou virus informàtic que recentment s'ha detectat. Es tracta del "més sofisticat" que s'ha vist fins ara, segons expliquen els investigadors de l'empresa de seguretat Zimperium i que l'han descobert. El malware té la capacitat de robar les dades del telèfon, els comptes bancaris, fer fotografies i fins i tot enregistrar trucades.Com entra al mòbil? Ho fa a través de les alertes de l'aplicació System Update. Es tracta d'una sofisticada aplicació maliciosa per a Android que fingeix ser una actualització del sistema.A través de la descàrrega, el hacker o espia es queda en un segon pla dins del mòbil, fins que reps qualsevol mena de notificació, instal·les una app o realitzes qualsevol gestió al teu telèfon. A més, si es detecta qualsevol moviment o trucada, pot enregistrar-la i guardar-la. El pitjor és que el virus pot eliminar qualsevol classe de rastre de què ha fet perquè no quedin proves.La millor opció per evitar-lo és evitar descarregar apps des de llocs d'internet que no siguin les botigues oficials. El millor és buscar els serveis a través de Google Play Store o l'App Store.

