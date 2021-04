Carrizosa qualifica de «purga estalinista» la substitució de Cuevillas

El líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha afirmat que la substitució de Jaume Alonso-Cuevillas com a membre de la mesa del Parlament és un exemple de "purga estalinista" i un indici del risc que "tornin a repetir el cop". Carrizosa ha assegurat que "a Laura Borràs l'eventual delicte de desobediència li sortirà gratis perquè els presidents de la Generalitat i del Parlament estan blindats econòmicament".Carrizosa ha afegit que Laura Borràs "sap que encara que la inhabilitin ella cobrarà els seus 120.000 eurets i després cobrarà una pensió de per vida de 65.000 eurets. A ella li surt gratis". "La resta dels membres de la mesa no estan igual de blindats", ha afirmat Carrizosa. Ha anunciat que aquesta legislatura tornaran a presentar una proposició de llei per acabar amb els "privilegis" dels presidents de la Generalitat i del Parlament.Sobre la situació a la mesa del Parlament i la candidatura del diputat dels comuns Lucas Ferro, Carrizosa ha afirmat que encara no tenen constància de la substitució de Cuevillas i que esperen a tenir-la, però ha avançat que Ciutadans no donarà suport a Lucas Ferro, de qui no han rebut cap comunicació.El diputat taronja ha fet aquestes declaracions després d'una trobada amb el president de Pimec, Antoni Cañete, a qui ha donat suport en la seva proposta que les grans companyies vegin que es vinculen els fons europeus al fet que paguin puntualment a les pimes, que són les principals víctimes de la crisi econòmica generada per la Covid. El líder de Ciutadans ha insistit en la necessitat que s'injectin ajudes directes a les empreses. Carrizosa ha mostrat el suport a dos àmbits sensibles: la indústria de bateries per a l'automoció i el turisme. Dos àrees en què la CUP ja ha mostrat el seu rebuig a desenvolupar els dos sectors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor