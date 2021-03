Refloten el vaixell encallat al canal de Suez després de sis dies amb la ruta bloquejada

Els remolcadors han aconseguit reflotar el portacontenidors de l'empresa EverGreen que des de dimarts de la setmana passada estava encallat al canal de Suez. Segons ha informat Leth Agencies, que ofereix serveis logístics en diversos canals del món, les tasques d'aquest matí han aconseguit desencallar el vaixell després que aquesta matinada s'hagués aconseguit reflotar parcialment.Es reprèn així després de sis dies de bloqueig el trànsit en una via que és crucial per al comerç internacional. El bloqueig ha provocat que més de 400 embarcacions estiguin esperant travessar el canal, segons la revista especialitzada Lloyd's List.Les maniobres per intentar reflotar el vaixell Ever Given, encallat al canal de Suez (Egipte) des del dimarts passat, havien tingut èxit aquesta matinada. El cap de l'Autoritat del canal de Suez, l'almirall Osama Rabi, havia anunciat la matinada d'aquest dilluns que les tasques per intentar desencallar el buc s'havien reprès amb l'ajuda de 10 remolcadors gegants que han operat des de quatre direccions diferents.Aquest dilluns al migdia -hora catalana- el portacontenidors ha engegat motors i ha reprès la navegació pel canal de Suez.El vaixell va quedar encallat el dimarts i des de llavors ha causat un embús sense precedents en una de les rutes comercials més transitades del món, que ha provocat el desviament de més de 200 vaixells i la paràlisi de mercaderies per valor de 9.500 milions d'euros diaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor