L'Eurocambra torna a instar Espanya a reconèixer Kosovo

L'Eurocambra ha donat llum verda aquest dijous a un informe que torna a reclamar als cinc estats de la Unió Europea que no han reconegut Kosovo, entre els quals es troba Espanya, a fer-ho per "reafirmar un compromís creïble europeu" en el procés d'ampliació. "La independència de Kosovo és irreversible i el reconeixement seria beneficiós per a la normalització de les relacions entre Kosovo i Sèrbia, cosa que reforçaria i consolidaria l'estabilitat a la regió i facilitaria la integració a la Unió Europea d'ambdós estats", diu el text.A banda d'Espanya, Eslovàquia, Grècia, Romania i Xipre tampoc han reconegut Kosovo.

