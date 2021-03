Així pots escoltar un àudio de WhatsApp sense que ho sàpiga qui te l'envia

La incorporació del doble check blau per marcar els missatges llegits a WhatsApp va incomodar entre els usuaris que tendeixen a rebre molts missatges i no poden respondre'ls al moment. Per fortuna per a ells, es podia desactivar.Però aquesta notificació blava es manté sense excepcions per a tots els usuaris quan escolten un àudio enviat per un altre usuari. Escoltar-los en mode incògnit, sense que el remitent ho sàpiga, no està entre les actualitzacions més recents de WhatsApp. Però existeix una fórmula per aconseguir-ho.La solució és crear un grup amb un mateix. Quan rebis l'àudio, cal que el reenviïs a aquest grup on només ets tu, sense reproduir-lo abans. Llavors l'enregistrament serà un arxiu fora del xat amb qui te l'ha enviat i podràs escoltar-lo sense que qui te l'ha enviat ho sàpiga. Quan vulguis respondre al missatge només hauràs de tornar al xat amb el remitent i llavors reproduir-lo perquè aparegui la notificació blava.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor