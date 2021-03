Les tres novetats que arribaran a Instagram aviat

#Instagram is working on the "Content controls" section 👀



ℹ️ In this section you can mute some words. Direct messages that contain these words will be hidden and to view them you have to tap on them. pic.twitter.com/2oDq3ukqdB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 5, 2021

Instagram està preparant noves funcions per aquest 2021. Segons diversos portals especialitzats, aquestes són les tres opcions que la xarxa social afegirà en els pròxims mesos.una de les novetats importants que està desenvolupant Instagram se centra en els controls de contingut que ens mostra la xarxa social. L'app crearà una nova funció que ens permetrà bloquejar paraules clau específiques en els missatges directes que rebem. Dins de la secció de Privacitat, podrem agregar qualsevol paraula que vulguem silenciar i la mateixa aplicació s'encarregarà de bloquejar automàticament tots els missatges que continguin els termes que hem indicat en les nostres llistes de censura.l'app també afegirà una nova opció d'edició anomenada Brightness.ai, un mètode per ajustar la lluentor i altres paràmetres de les fotografies. Aquesta eina inclourà algoritmes d'intel·ligència artificial que faran la feina per nosaltres, és a dir, que ajustaran la llum, el to dels colors... etc. de manera automàtica perquè la imatge quedi millor.actualment Instagram permet que ens descarreguem les stories, però no ens deixa guardar-les dins la mateixa app. Doncs bé, els responsables de la plataforma estan treballant en una funció que possibiliti desar les històries com a esborranys. Es crearà una secció dins de l'app, on es guardaran totes les stories inacabades, perquè les puguem editar quan tinguem temps.

