Merkel fa marxa enrere i retira el confinament estricte d'Alemanya

El govern d'Angela Merkel fa marxa enrere i renuncia a imposar un confinament estricte a Alemanya durant la Setmana Santa. El tancament, que preveia la clausura d'hotels, restaurants, gimnasos, espais culturals i comerços no essencials, s'havia acordat dilluns després d'una intensa reunió de més de 12 hores amb els representants dels 16 estats regionals del país.La decisió de confinar Alemanya havia aixecat molta polseguera perquè suposava endurir, durant els cinc dies de festivitat, les mesures de protecció contra la covid-19. Les restriccions planejades, que no s'havien imposat fins aleshores al país, pretenien fer front a la situació epidemiològica del país davant l'augment dels contagis.Merkel va qualificar recentment de "molt greu" la situació que viu el país, segons explica Die Welt, ja que "el nombre de casos està augmentant exponencialment i els llits de vigilància intensiva s'estan omplint de nou". Les autoritats han acordat tornar a reunir-se el 12 d'abril per decidir si mantenen la quarantena parcial, que porta en vigor quatre mesos.

