Quan es fa el canvi d'hora?

Arriba el. La matinada de dissabte a diumenge, del, ja en plena primavera, haurem d'avançar una hora els nostres rellotges per adaptar-los a l'horari d'estiu. La iniciativa té per com a objectiu un estalvi d’energia que últimament s’ha posat en dubte.Així doncs, a lesseran les tres, de manera que la darrera nit del mes tindrà una hora menys. El nou horari es mantindrà fins al mes d'octubre. El canvi d'hora afecta algunes persones, sobretot infants i persones grans, en dessincronitzar els seus horaris de son. Pot causar-losi cansament, però al cap d'uns dies el cos es regula.D’aquesta manera es preveu que l’hora de sortida i posta de sol sigui molt més tard que ara. El sol es pon a principis de març abans de les set de la tarda. Amb el canvi d’hora a finals de març la posta de sol serà ja passades les vuit, amb la qual cosa

