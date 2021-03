Filtren imatges de diputats australians consumant actes sexuals al Parlament

Escàndol polític a Austràlia per la filtració de vídeos en què es veu a empleats del govern conservador tenint actes sexuals a dins del Parlament, un d'ells masturbant-se a l'oficina d'una diputada.Els vídeos i fotografies s'han compartit en un xat grupal entre treballadors del govern conservador abans de ser filtrats i van ser revelats per primera vegada el dilluns a la nit pel diari The Australian i Channel 10. Les imatges han desfermat la polèmica, sobretot perquè aquestes arriben després d'una sèrie de casos d'assetjament que afecten les altes esferes polítiques australianes i que han provocat mobilitzacions arreu del país.El passat mes de febrer, l'exministra d'Indústria, Brittany Higgins, va assegurar que va ser violada per un company de treball a una oficina del Parlament, després d'una festa en la qual van participar diversos membres del partit. A més, també va explicar que quan va comunicar els fets va sentir-se abandonada pels seus superiors. Després que Higgins trenqués el silenci, altres dones també han explicat els abusos patits per part de polítics australians.El primer ministre conservador Scott Morrison ha qualificat aquests comportaments d'"escandalosos". Es tracta d'unes declaracions que arriben després de les crítiques que ha rebut per la seva gestió de la denúncia per violació.Qui ha filtrat les imatges, identificat només com a Tom, explica als dos mitjans de comunicació que treballadors del govern i diputats a vegades utilitzaven la sala d'oració del Parlament per a mantenir relacions sexuals i que havien portat a prostitutes a l'edifici "pel plaer dels diputats de la coalició". També va explicar que un grup d'empleats intercanviava fotografies pornogràfiques en les quals apareixien ells mateixos i que n'havia rebut tantes que s'hi havia torna "immune".

