Subhasten el primer tuit de la història per 2,9 milions de dòlars

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

El primer tuit de la història s'ha subhastat per un total de 2,9 milions de dòlars. El va fer el cofundador i actual delegat de Twitter, Jack Dorsey, l'any 2006 on deia "just setting up my twttr" (només estic creant el meu Twitter). Els diners seran donats a la lluita contra la pobresa a Àfrica.El comprador és Sina Estavi, CEO de la firma tecnològica Bridge Oracle, especialitzada en injectar dades externes a sistemes de blockchain. El tuit va sortir a subhasta el passat 15 de desembre a la plataforma Valuables by Cent i dorsey es va comprometre a convertir els fons recaptats en bitcoin i donar-los a l'ONG Give Dierctly, que combat la pobresa extrema a l'Àfrica subsahariana.El tuit es va subhastar mitjançant el sistema NFT (Nonfungible token o token criptogràfic) que verifica l'autenticitat i la propietat d'un arxiu digital gràcie sal blockchain, de manera que permet distingir entre l'original i les còpies.

