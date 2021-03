Ofereixen 60 euros l'hora per fer de jardiner virtual en un videojoc

L'empresa britànica WhatShed ha publicat diverses ofertes de feina per trobar jardiners virtuals dins del popular videojoc Minecraft. Concretament, els treballadors donaran un servei de consultoria a usuaris que vulguin millorar els seus jardins.Les habilitats que es demanen són, per suposat, "un gran coneixement del videojoc" i "capacitat comunicativa i creativa". També es demana "confiança en el teletreball" i "passió per la jardineria a l'aire lliure".Així, els candidats seleccionats hauran de "proposar prototips i crear dissenys per als clients". La feina es pot realitzar des de qualsevol racó del món a canvi d'un sou d'unes 50 lliures per hora, gairebé 60 euros. L'horari també pot ser flexible.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor