El govern escocès anuncia el segon referèndum d'independència

El govern escocès ha fet públic el projecte de llei del segon referèndum d'independència , sense una data concreta. El calendari queda en mans del Parlament que surti elegit de les eleccions parlamentàries del pròxim 6 de maig a Escòcia. Pel que fa a la pregunta, repeteix la pregunta del 2014 "Escòcia hauria de ser un estat independent?".El govern de Nicola Sturgeon creu que la fixació de la data del referèndum "s'haurà de fer durant la primera meitat del proper mandat" i quan "sigui segur", fent referència a la situació de la pandèmia. El projecte de llei del referèndum especifica també les condicions del dret de sufragi: el govern aposta per ampliar el dret a vot a majors de 16 anys i als estrangers amb dret a vot, per a igualar-ho amb el cens de les eleccions municipals i parlamentàries d'Escòcia.Per altra banda, el text del projecte llei condiciona l'aprovació del referèndum a què hi hagi "una majoria que l'accepti en el futur parlament escocès" i avisa al govern britànic que, en cas que així sigui, "no hi hauria cap justificació democràtica per prohibir el referèndum". Una clara apel·lació a Boris Johnson i al seu govern, que han negat diverses vegades una negociació per celebrar un segon referèndum d'independència.

