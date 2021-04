La UE sanciona quatre alts càrrecs de la Xina per vulnerar els drets humans dels uigurs

La Unió Europea ha sancionat quatre alts càrrecs de la Xina per la vulneració de drets humans dels uigurs. Els ministres d'exteriors de la UE han acordat aquest dilluns incloure a la llista de sancions a l'excap de la regió uigur de Xinjiang, Zhu Hailun, i al director de l'Oficina de Seguretat Pública de Xinjiang, Chen Mingguo, entre d'altres.També a l'empresa vinculada als centres on s'han fet "detencions arbitràries a gran escala" dels uigurs i minories musulmanes. Són les primeres sancions per drets humans que imposa Brussel·les a Pequín des de l'embargament d'armes del 1989 per les protestes de Tiananmen.