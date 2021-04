Revolució a Whatsapp: així podràs escoltar àudios sense perdre temps

Les notes de veu, al principi, semblaven divertides. Amb el temps, però, els usuaris de Whatsapp se n'han anat cansant perquè demanen un sacrifici de temps que poques vegades compensa. Davant d'aquesta situació, els desenvolupadors de l'app han buscat solucions.



Whatsapp està preparant una funció que permetrà accelerar la reproducció dels àudios i escoltar-los en menys temps. La notícia no està confirmada per l’app de missatgeria, sinó que ha sortit publicat al web de filtracions WABETAInfo.

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.



Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021

De fet, Telegram ja permet accelerar les notes de veu des de fa dos anys. Quan l’usuari reprodueix l’àudio, apareix un botó de 2X, i duplica la velocitat. I per qui no pugui esperar a que Whatsapp incorpori aquesta opció, existeix una aplicació per Android que es diu Talkfaster. Ofereix la possibilitat d’escoltar les notes de veu en sis velocitats diferents, d’entre 0,75 i 2 vegades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor