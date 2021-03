Viquipèdia estrenarà una versió de pagament

Viquipèdia estrenarà una nova versió de pagament de la popular enciclopèdia virtual. Segons ha explicat el portal especialitzat Wired , la Wikimedia Foundation ha anunciat que, després de 20 anys d'absoluta gratuïtat, la Wikipedia oferirà un servei "amb millors eines per a empreses com Google, Facebook, Apple o Amazon per integrar tot el seu coneixement a les seves aplicacions, pàgines i productes". En tot cas, des de la WF asseguren que no serà cap versió corporativa.Actualment, Viquipèdia ja ofereix una interfície per a aplicacions que permet que Google ofereixi informació de les seves pàgines directament al cercador Chrome. Aquest servei també permet que Siri o Alexa responguin a certes preguntes de manera directa sense que recomanin a l'usuari anar a un navegador o els ofereixi un enllaç.Així doncs, aquesta nova versió de pagament serà per a aquesta interfície (API) premium. S'oferirà una informació molt més ràpida i lliurada en millors condicions. Les actualitzacions es mostraran a l'instant i Viquipèdia comptarà amb un gran equip de verificació per estar alerta de les novetats, problemàtiques i modificacions.Les grans tecnològiques ja realitzen importants donacions a Wikipedia, però des de la fundació argumenten no es prou suficient per a ser sostenibles i, per això, han de trobar noves vies per augmentar els seus ingressos i mantenir la seva independència davant els ingressos publicitaris o els intents de compra d'altes empreses.

