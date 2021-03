Mor el president de Tanzània per problemes cardíacs

El president de Tanzània, John Pombe Magufuli, ha mort aquest dimecres per problemes de cor, segons ha comunicat la vicepresidenta del país, Samia Suluhu Hassan, en un discurs televisat.La mort de Magufuli posa fi a les especulacions sobre el seu estat de salut, del que no se sabia res des del passat 24 de febrer, després que se sospités que estaria convalescent per coronavirus, una malaltia de la qual, segons ell mateix afirmava, no existien casos al país.La vicepresidenta Hassan ha explicat que el difunt va ser ingressat el passat 6 de març en l'Institut Cardíac Jakaya Kikwete, a Dar és Salaam, la capital del país africà que guardarà dol nacional durant els propers 14 dies.Magufuli, de 61 anys, és el cinquè president de Tanzània, càrrec que ocupava des de 2015. Anteriorment havia exercit com a ministre d'Obres i Transports (2010-2015), de Desenvolupament Ramader i Pesquer (2008-2010) i de Terres i Assentaments (2006-2008).A l'octubre de 2020 va aconseguir la reelecció en unes controvertides presidencials en les quals va obtenir més del 84 per cent dels vots, entre acusacions de frau electoral i persecució i empresonament de les forces opositores.

