Instagram impedirà que els adults enviïn missatges a menors que no coneixen

La xarxa social Instagram ha anunciat una sèrie de novetats dirigides a protegir als seus usuaris menors de divuit anys. Una de les principals funcions és la que evitarà que persones adultes puguin escriure Missatges Directes als menors de 18 anys si aquests no els segueixen. Quan un adult intenta enviar un missatge a un adolescent que no el segueix, rep una notificació informant-lo que no és possible enviar-li un missatge directe. Aquesta notificació pretén "protegir els adolescents del contacte no desitjat amb altres adults", com ha anunciat Instagram en un comunicat.Aquesta funcionalitat es basa en la capacitat de predicció de l'edat a través d'una tecnologia d'aprenentatge automàtic, i en l'edat que les persones introdueixen quan es registren. Atès que la xarxa social treballa en el xifrat d'extrem a extrem, Instagram fa això sense accés al contingut dels missatges privats. La xarxa social, propietat de Facebook, ha anunciat també que, en les pròximes setmanes, començarà a estudiar la manera de dificultar que adults que han mostrat un comportament potencialment sospitós puguin interactuar amb adolescents.La plataforma estudia diverses funcionalitats com restringir a aquests adults perquè no vegin els comptes d'adolescents a "usuaris suggerits", evitar que descobreixin continguts d'adolescents a l'apartat de Reels o a la pestanya Explorar, i amagar automàticament els seus comentaris en les publicacions dels adolescents. Les altres novetats d'Instagram van enfocades a animar que els adolescents facin els seus comptes privats per millorar la seva protecció.Per això, Instagram ha incorporat recentment un nou pas en el registre del compte per als menors de 18 anys que els dóna l'opció de triar entre un compte públic o privat, informant del que signifiquen els paràmetres. Els menors de 18 anys podran seguir optant per un compte públic si així ho decideixen després de conèixer les opcions. Si l'adolescent no tria l'opció 'privada' en registrar-se, Instagram enviarà una notificació més endavant en la qual es destaquen els avantatges d'un compte privat i se li recordarà que han de provar la vostra configuració.La companyia ha avançat també que "s'estan valorant mesures addicionals per protegir els joves a Instagram que puguin incloure ajustos de privacitat addicionals". A Catalunya cal comptar, com a mínim, amb l'edat de 14 anys per utilitzar Instagram i se sol·licita als nous usuaris que introdueixin la seva edat quan es registren per primera vegada a la plataforma. Instagram busca evitar que les persones menteixin sobre la seva edat i, per això, ha anunciat que està desenvolupant noves tecnologies basades en aprenentatge automàtic per preservar la seguretat dels adolescents i aplicar noves funcionalitats d'acord amb la seva edat.

