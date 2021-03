Tinder t'advertirà dels antecedents penals de la teva futura cita

Tinder llança una nova funcionalitat als Estats Units, no exempta de polèmica. La popular aplicació de contactes ha inclòs la comprovació d'antecedents penals entre la informació que comparteix amb els usuaris sobre els potencials candidats per a una cita.El nou servei s'ha posat en marxa amb la col·laboració de l'organització sense ànim de lucre Garbo, fundada per una víctima de violència de gènere. L'objectiu és prevenir crims futurs, oferint accés a "registres i informes que importen perquè els individus puguin prendre decisions informades sobre la seva seguretat".La funcionalitat s'aplica també en altres marques de la tecnològica, com ara Match, Meetic o OkCupid i, segons ha transcendit, obté la informació dels registres criminals públics dels Estats Units per crear una base de dades de persones que podrien fer mal físic o psicològic a tercers.És una incògnita com detectarà als usuaris convictes l'aplicació. Una opció possible és que la companyia faci servir un sistema d'intel·ligència artificial per comparar les fotografies dels usuaris amb les del registre de criminals.

