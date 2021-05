Els pitjors embotits del supermercat, segons l'OCU

Pocs consumidors queden sense saber que menjar carn processada de forma habitual no és saludable. Productes com el pernil dolç, la llonganissa o el xoriço, habituals en moltes neveres, haurien de quedar reservades per moments de consum puntuals en una dieta sana, com remarquen els nutricionistes.Però no tots els embotits són iguals, i per això l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha classificat tots els embotits dels supermercats en funció de la qualificació que els atorga l'etiquetatge nutricional Nutri-Score, que s'acaba d'implantar a l'Estat. Amb aquest sistema els productes es poden classificar amb una "A" com a millor posició i una E en el cas dels aliments amb pitjor qualificació.Els embotits millor classificats segons les seves propietats són el pit de gall d'indi, el pit de pollastre, el pernil dolç, el pernil cuit i l'espatlla de porc. L'OCU ha revisat les etiquetes de més de dos-cents embotits per elaborar la graella que hi ha a continuació. A la columna de més a la dreta podeu apreciar, segons la lletra que reben, els que estan pitjor valorats. Com més proper a E, menys recomanable és, ja sigui pels greixos, el sucre o altres elements.

