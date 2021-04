Els escàndols s'abaten sobre Buckingham Palace

El 1992, la reina Isabel II va qualificar aquell any com l'"annus horribilis" per a la monarquia. La família reial britànica les va passar de tots colors: el seu fill Andreu es va divorciar de Sarah Ferguson, la seva filla Anna va trencar amb el seu marit, Mark Phillips, i va esclatar el matrimoni del primogènit, Carles, i Lady Di, després de la publicació d'una biografia de la princesa que explicava que en aquella parella vivien tres (la tercera era Camilla Parker). Per postres, es va cremar el castell de Windsor. Però tot indica que des del 2019, la desgràcia s'ha tornat a abatre sobre Buckingham Palace.La fugida d'un dels nets de la reina, el príncep Enric, i la seva dona, Meghan Markle , una actriu divorciada, de la família reial ha sacsejat palau i deixa Isabel II, de 94 anys, en una posició de fragilitat política, malgrat que continua sent enormement popular i respectada al Regne Unit. L'entrevista concedida a Oprah Winfrey, de la CBS, ha causat un veritable terratrèmol.Segons la parella, que es va traslladar a viure als Estats Units, la vida se'ls va acabar fent insuportable dins de la Casa Reial. Enric es va referir en l'entrevista a la seva mare, Diana de Gal·les, i va mostrar temor a que la història és repetís pel que fa a la "manca de suport i comprensió" que sentien de l'estructura de palau.En una de les revelacions més impactants per part de la parella, Meghan Markle va arribar a explicar que havia tingut sentiments suïcides per la pressió a la qual se sentia sotmesa per trobar-se "aïllada" i sense cap mena d'escalf. Aquest és només un dels molts escàndols que esquitxen, una vegada més, la dinastia que és considerada el símbol de la reialesa mundial.Però potser el que va fer més mal a Buckingam Palace va ser l'acusació de racisme feta a la Casa Reial. Segons Markle, algú de la família havia mostrat la seva preocupació pel color de la pell d'Archie, el nen de la parella, pel fet que la mare és filla d'una afroamericana. Aquesta acusació va obligar la reina a emetre un comunicat en què es qualificaven les acusacions com a "preocupants" i s'assegurava que s'investigarien.Sens dubte, és l'escàndol que més descrèdit pot ocasionar a la monarquia britànica. Fill de la reina, Andreu va mantenir una estreta relació amb el financer nord-americà acusat de tràfic sexual. Epstein ja no hi és. Es va suïcidar a la presó , però això no ha aturat un afer que ha embrutat membres de les altes esferes. Una nena de 17 anys, Virginia Giuffre, va acusar el príncep de mantenir relacions amb ella el març del 2001, a Nova York i en una illa privada d'Epstein.Ell ho va negar, assegurant que era a Anglaterra. Però la coartada va caure perquè la premsa va poder demostrar que això no era cert. El Daily Mail va reconstruir una estada del príncep a Nova York aquells dies i es va corroborar que havia dormit a casa d'Epstein, molt a prop de Centarl Park.Els darrers escàndols han agafat el marit d'Isabel, el duc Felip d'Edimburg, en hores baixes. Als seus 99 anys, està ingressat per una infecció i el seu estat és molt delicat. El duc ha volgut encarnar certa ortodòxia dins de la família, però acumula també episodis polèmics de tot ordre. Fa un any, va donar un disgust a la reina a l'entossudir-se a seguir conduint i patir un accident de cotxe del qual va sortir quasi il·lès, però va provocar una fractura a una altra persona, a la qual va trigar a demanar perdó.El príncep Andreu no és l'únic membre de la família amb problemes per abús sexual. Un cosí tercer de la reina, Simon Bowes-Lyon, ha estat sentenciat a deu mesos de presó per una agressió perpetrada contra una dona en el seu castell de Glamis. Els fets es van produir el febrer del 2020. Bowes-Lyon va reconèixer els fets i es va mostrar "avergonyit".Les desgràcies mai venen soles. El febrer passat, The Guardian va publicar una investigació sobre la fortuna de la reina. Segons el rotatiu, advocats d'Isabel II van pressionar el govern els anys setanta per modificar la legislació i que algunes empreses no es veiessin obligades a donar a conèixer el nom dels seus accionistes per impedir que es pogués saber on invertia la reina.

