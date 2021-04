Descarrega aquí els certificats per poder moure't per Catalunya

En vigor un nou confinament comarcal. Fins (com a mínim) el 19 d'abril, queda prohibit entrar i sortir de la comarca excepte per causes justificades. Aquesta mesura se suma a les ja existents des de fa mesos per combatre la pandèmia del coronavirus a Catalunya: el confinament perimetral de tot el país i el toc de queda. A continuació, pots descarregar-te els tres certificats d'autoresponsabilitat que hi ha vigents actualment.

Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor