La reina Elisabet II respon a les dures revelacions de Meghan Markle i Harry

48 hores. Això és el que ha tardat la família reial britànica a pronunciar-se sobre les sorprenents revelacions que van fer el príncep Enric i la duquessa de Sussex, Meghan Markle, en una entrevista amb Oprah Winfrey aquest cap de setmana . Segons la BBC, això és perquè des del Palau de Buckingham no es volia donar una resposta precipitada. En un breu comunicat oficial signat per la reina Elisabet II del Regne Unit, s'assegura que la família està impactada en conèixer com de difícils han estat els últims anys del matrimoni, que actualment viu a Califòrnia."Els assumptes tractats [a l'entrevista], en particular el de la raça, són preocupants", destaca l'escrit, que remarca que "si bé alguns records poden variar, es prenen molt seriosament i la família els abordarà en privat".Meghan Markle va confessar que es va arribar a plantejar el suïcidi i que la Casa Reial estava preocupada per "com de fosca seria" la pell del seu fill. "Enric i Meghan seran sempre uns membres molt estimats", conclou el text.

