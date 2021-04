Les pel·lícules dels Oscars 2021 que ja es poden veure a les plataformes

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

L'Acadèmia del Cinema de Hollywood ha presentat els nominats per a la 93a edició dels premis Oscar. Mank, el film sobre la història i la creació de Ciutadà Kane, és la candidata amb més nominacions. És l'única que se situa amb 10 estatuetes, liderant la graella. Amb ella, Netflix se situa al capdavant de les nominacions (amb 35) de les plataformes. Forta presència també d'Amazon Prime, Disney+ i HBO.El film de David Fincher és un altre dels principals ingredients que escenifica la consolidació de Netflix i de les plataformes en el considerat món clàssic del cinema. Nomadland, de Chloé Zhao; The Father, protagonitzada per Anthony Hopkins; The Trial of the Chicago 7, Judas and the black Messiah, Sound of metal i Minari competeixen totes elles amb 6 nominacions, en una edició immensament igualada.(Netflix)La nova obra mestra de David Fincher sobre la vida del guionista Herman Mankiewicz, creador de Citizen Kane amb Orson Welles. El film explora l'època daurada de la Metro Goldwyn Meyer i amb els personatges que es va inspirar en Mank per crear el guió que va dur Welles a la fama.(Netflix)El film d'Aaron Sorkin que explora un dels judicis polítics més mediàtics de la història dels Estats Units. Relata els fets que van succeir al voltant de la convenció demòcrata de Chicago el 1968 i com les protestes van derivar en un enfrontament violent amb la policia. El film busca retratar els set activistes que van ser duts a judici, en un tribunal injust i parcial.(HBO)Aquest documental d'observació segueix els esdeveniments després de la tragèdia que va tenir lloc al Colectiv Club de Bucarest el 30 d'octubre de 2015, un incendi en què van morir 65 joves i desenes van resultar ferits. La tragèdia va provocar protestes públiques contra la corrupció i la dimissió de Govern.(Amazon Prime)Després de la victòria de Cassius Clay davant Sonny Liston el 1964, el boxejador es reuneix amb el líder activista Malcolm X, el cantant Sam Cooke i l'esportista Jim Brown a l'habitació d'un motel. Tot un retrat d'un moment històric en la lluita pels drets civils dels afroamericans.(Netflix)Quatre excombatents afroamericans tornen a Vietnam a la recerca de les restes de el cap del seu esquadró, caigut en combat (Chadwick Boseman), i d'un tresor que van amagar.(Disney+)El film més adult dels últims anys de Disney i Pixar, s'aventura en la reflexió de les passions humanes, de la religió, de l'ànima i sobre com es creen les personalitats, els interessos de les persones.(Amazon Prime)Impressionant òpera prima dels germans Marder amb una sublima interpretació de Riz Ahmed -que va ser incomprensiblement ignorada als Globus d'Or-. Un bateria d'una banda de heavy metal comença a tenir una pèrdua d'audició considerable, que el va deixant sord. El film segueix la seva dramàtica història, la lluita per sobreviure mentalment a una nova condició que l'afecta a tots els nivells.(Netflix)Magnífica animació procedent de la Xina que narra la història d'una nena intel·ligent, decidida i enamorada de la ciència construeix un coet per viatjar a la Lluna. La petita pretén demostrar l'existència d'una llegendària deessa.(Netflix)Pel·lícula biogràfica sobre la situació de l'anomenada Reina del Blues, el seu productor i el seu agent. Se centra en 1927, encara en ple auge del racisme als EUA.(Disney)Remake i nova adaptació del clàssic d'animació de Disney, deixant de banda tot l'apartat visual i infantil. Explica la història de la Mulan, una jove xinesa que decideix substituir el seu pare perquè no el reclutin per anar a la guerra; un fet prohibit a la Xina imperial, ja que les dones no poden ser guerreres.(Netflix)Un solitari científic que es troba a l'Àrtic, interpretat per George Clooney, tracta de contactar amb una nau espacial que intenta tornar a la Terra. Aquest vol impedir que els astronautes tornin a la seva llar, on s'ha produït una misteriosa catàstrofe global. Un relat carregat d'avisos davant del canvi climàtic i de la preservació de la planeta davant els conflictes globals.(Netflix)Will Ferrell i Rachel McAdams interpreten dos músics islandesos desconeguts en aquesta comèdia musical, que tenen davant l'oportunitat de la seva vida: representar el seu país en el concurs musical més important del món, Eurovision.(Disney+)Una de les pel·lícules d'animació hiperrealista de Disney de major èxit a la plataforma, que narra les aventures d'un goril·la que intenta descobrir quin és exactament el seu passat i qui forma part realment de la seva família. Bryan Cranston encapçala el repartiment d'aquesta pel·lícula familiar.(Netflix)Western de Netflix protagonitzat per Tom Hanks i dirigit per Paul Greengrass. Amb un to similar al de True Grit, un exsoldat de la Confederació cuida d'una nena petita abandonada pels indis i que va quedar orfe anteriorment per un assalt contra els seus pares. Els dos travessen amb moltes dificultats el territori de Texas per portar-la a "una nova llar".(Netflix)La gran actuació de Vanessa Kirby en aquest dramàtic relat familiar i de l'avortament de Netflix ha estat un premi merescut a la nominació als Oscar.(Amazon Prime)Sacha Baron Cohen torna a interpretar, catorze anys després, el quart millor periodista de Kazakhstan. El personatge torna a viatjar als Estats Units amb la seva filla, amb l'objectiu de lliurar-la com a obsequi a un gran home nord-americà.(Netflix)Intensa i dramàtica història sobre l'Amèrica profunda i rural. Glenn Close ha aconseguit la nominació a millor actriu secundària en un paper desconcertant i carregat d'una melancolia generacional que exemplifica la pobresa que han viscut certs sectors dels EUA. Això se li suma una família desestructurada i una capacitat del director, Ron Howard, per comprimir tots els ingredients de la llàgrima fàcil possibles.(Movistar, Filmin)Nova adaptació de la novel·la de Jane Austen publicada el 1815 sobre la vida de la jove Emma. El guió va a càrrec de la novel·lista guanyadora de el Premi Booker Eleanor Catton, que l'any 2013 es va convertir en la més jove a rebre el prestigiós guardó. Un gran repartiment liderat per Anya Taylor-Joy.(Netflix)L'única nominació i la primera de tota la història de Netflix Índia que aterra als Oscars. La comèdia dramàtica se centra en el Balram, un xofer pobre que vol escalar moltes posicions socials i econòmiques a través de dos dels seus clients més rics. Basada en un llibre original, la pel·lícula balla entre hilarants moments còmics i una crítia social ferotge a un dels majors països amb més població del món.(Disney)Pel·lícula amb poca rellevància a les sales de cinema per culpa d'haver estat de les primeres en veure's colpejada per la crisi i el confinament del coronavirus. Ambientada en un món de fantasia suburbana, dos germans elfs adolescents, Ian i Barley Lightfood, s'embarquen en una aventura en la qual es proposen descobrir si existeix encara una mica de màgia en el món que els permeti passar un últim dia amb el seu pare.(Netflix)La veterana i aclamada Sophia Loren interpreta a una dona supervivent de l'Holocaust que viu retirada a casa seva. Un dia la roba un jove senegalès musulmà que viu al carrer i aquesta decideix acollir-lo a casa seva i entendre la seva història.(Apple TV+)Durant els primers dies de la participació dels Estats Units en la Segona Guerra Mundial, un comboi internacional de 37 vaixells aliats, encapçalat pel comandant Ernest Krause (Tom Hanks), creua l'Atlàntic Nord mentre és perseguit per submarins alemanys.(Movistar)El film més ambiciós que ha fet mai el director Christopher Nolan. Una trama d'espionatge barrejada amb la ciència-ficció i el terrorisme modern s'entrelliguen en aquesta història que destaca per uns efectes visuals i sonors pioners, de màxima primera generació. Una experiència visual que, opinions de la trama a banda, deixa a tothom bocabadat.(Movistar+)Nova versió, aquesta purament italiana, de la clàssica història de l'ninot de fusta anomenat Pinotxo, que vol ser un nen de carn i ossos. Dirigida per Matteo Garrone, explora moltíssim més el costat fosc de la història i no el conegut per la creacón de Disney.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor