Ericsson, primera baixa del Mobile World Congress 2021

L'empresa de telecomunicacions Ericsson no participarà en l'edició del Mobile World Congress (MWC) d'enguany, prevista per a finals de juny, segons han anunciat diversos mitjans i ha confirmat l'ACN. La companyia ha al·legat motius de seguretat davant els "continus impactes de la covid-19" i la preocupació per la salut dels clients i treballadors.



"Tot i lamentar-la, la decisió reflecteix el nostre enfocament preventiu per gestionar la pandèmia des d'una perspectiva basada en les persones, mentre es tiren endavant els programes de vacunació a escala mundial", ha explicat l'empresa. La multinacional sueca és la primera baixa del congrés, després que la GSMA anunciés aquest dilluns els plans de seguretat per a l'esdeveniment.

La GSMA preveu acollir entre 45.000 i 50.000 persones, aproximadament la meitat de l'aforament habitual. Els assistents hauran de portar un test negatiu de coronavirus cada 72 hores per poder entrar al recinte. A més, l'empresa organitzadora de l'esdeveniment instal·larà tres punts per fer tests ràpids a les entrades de Fira de Barcelona i 13.000 dispensadors de gel hidroalcholòlic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor