El Tribunal Suprem de Brasil anul·la les condemnes de Lula i revoca la seva inhabilitació

El Tribunal Suprem Federal del Brasil (TSF) ha anul·lat aquest dilluns les condemnes relacionades amb la trama de corrupció Renta Jato de l'expresident del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) i li ha restituït els seus drets polítics, de manera que podria presentar-se de nou a l'elecció de càrrec públic.

El magistrat Edson Fachin ha assenyalat que el tribunal que va jutjar l'expresident no era competent per tant queden anul·lades per una qüestió processal les condemnes corresponents als casos de l'Institut Lula, el tríplex a Guarujá (Sao Paulo) i el cas Atibaia. Fachin ha anul·lat la sentència per considerar que la 13a Jurisdicció Federal de Curitiba no és competent per als quatre casos per Renta Jato oberts contra Lula: el tríplex de Guarujá, l'immoble d'Atibaia, els terrenys per a la seu de l'Institut Lula i les donacions d'Odebrecht.

En el cas del tríplex de Guarujá, el Suprem destaca que l'únic punt d'"intersecció entre els fets narrats" en la denúncia contra Lula i la competència de tribunal de Curitiba era la pertinença de la constructora OAS al càrtel d'empreses que actuava de manera il·lícita en les contractacions de Petrobras.

Lula va ser condemnat a dotze anys i un mes de presó pels delictes de corrupció passiva i blanqueig de capitals per acceptar el tríplex de luxe a Sao Paulo com a pagament de la constructora OAS als seus favors polítics. "Descura l'acusació inicial d'atribuir al processat una relació de causa i efecte entre la seva actuació com a president de la República i una determinada contractació realitzada pel Grup OAS amb Petrobras", assenyala el Suprem.

Ara, el cas ha de ser de nou analitzat pel Tribunal Federal del Districte Federal, que haurà de decidir "sobre la possibilitat de convalidació dels actes de la instrucció", segons recull la premsa brasilera.

Els altres tres casos tenen defectes similars. "En tots els casos, les denúncies van ser estructurades de la mateixa manera (...), atribuint-li el paper de figura central d'un grup criminal organitzat", ha argumentat el jutge Fachin.

El mateix magistrat recorda que la defensa de Lula va plantejar aquestes qüestions durant el procés judicial, però "per primera vegada l'argument reuneix les condicions processals per ser examinat" pel TSF. "S'ha verificat que els suposats actes il·lícits tot just implicaven directament a Petrobras", ha subratllat.

Després d'aquesta decisió, Lula podria presentar-se de nou a les eleccions presidencials que estan previstes per a 2022, el que podria suposar un terratrèmol polític al Brasil. En qualsevol cas, la Fiscalia General de la República brasilera ha anunciat la seva intenció de recórrer la decisió de Fachin i podria demanar al mateix magistrat que modifiqui la seva interpretació perquè els altres jutges del Suprem analitzin el cas.

