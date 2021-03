La novetat de Facebook i Instagram que canviarà l'experiència dels seus usuaris

Facebook ha estès els controls que permeten als usuaris veure menys anuncis sobre política i temes socials tant a la seva xarxa social com a Instagram. La novetat ja està disponible en més de 90 països, també a casa nostra.La companyia va introduir al juny, en el marc de la preparació per a les eleccions nord-americanes, nous mecanismes que permetien als usuaris "desactivar" els anuncis electorals, polítics o socials.Aquests mecanismes s'han ampliat aquest dijous a més de 90 països, on els anunciants han d'obtenir una autorització i afegir el missatge "Pagat per..." per identificar qui paga aquests anuncis a Facebook i Instagram."La gent ens ha dit que vol l'opció de veure menys anuncis polítics a Facebook i Instagram, de manera que ara més persones a tot el món poden prendre aquesta decisió", asseguren des de la companyia en una actualització al seu bloc oficial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor