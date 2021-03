La poma de darrere de l'iPhone també té funcionalitats: t'expliquem com programar-la

¿Quieres grabar la navegación de tu pantalla? Puedes. Si la activas con el micro activado, es perfecto para grabar tutoriales explicados. Puedes activarlo y tenerlo a mano en Centro de control.



Gracias, Harek :) pic.twitter.com/Lu09ZcbxyB — Iván Leal (@ivnledu) December 18, 2020

There's a feature called 'Back Tap' in iOS 14 Accessibility settings that lets you tap the back of your iPhone to perform a range of things you can select - Open an app,Siri,screenshot, etc🤯. Works with a cover on too.



Hope this feature comes to Android phones too#iOS14 #Apple pic.twitter.com/UVfkgOtK3j — 2techboyz (@2techboyz) October 31, 2020

El sistema operatiu iOS ha gaudit d'una nova actualització, la número 14, que permet una nova funcionalitat de l'iPhone: utilitzar la poma d'Apple situada a la part de darrere del telèfon com un botó programat per a alguna funció en concret. El sistema és molt senzill i és un truc que la multinacional de la telefonia no ha explicat gaire, fent que moltes persones que utilitzen el telèfon no ho saben. Us expliquem com fer-ho.El truc només funciona a partir de l'iPhone 8 i no es pot configurar en els anteriors models. Per a poder instal·lar-ho s'ha d'anar a Configuració, després a Accessibilitat i després accedir al menú de Tocar. L'última opció de totes elles és Toc posterior i allà es configura la poma. Hi ha diverses opcions, des de poder bloquejar el telèfon fins a obrir una aplicació en concret. Aquí es pot veure un altre vídeo amb el truc activat:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor