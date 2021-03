Així funcionen les videotrucades de WhatsApp a l'ordinador

La pandèmia ha fet imprescindibles les videotrucades. En arribar el coronavirus, totes les relacions socials van passar a ser telemàtiques i el treball va convertir-se per a molts en un seguit de reunions a través de Zoom.Una de les aplicacions més utilitzades al mòbil per mantenir converses és WhatsApp, i fins ara només permetia les trucades de vídeo des del telèfon. Ara la plataforma introdueix les videotrucades a l'ordinador.Alguns usuaris ja disposaven d'aquesta nova funcionalitat des del mes de gener, quan la companyia propietat de Facebook la va introduir en fase de proves. Des d'aquest dijous tots els usuaris de WhatsApp poden trucar amb vídeo des d'un ordinador, un canvi accelerat per "l'augment en el nombre de trucades" realitzades per la situació sanitària, segons explica l'empresa.Les videotrucades des de l'ordinador funcionen igual que amb l'aplicació per a mòbil. Es poden fer entre telèfons i ordinadors, i tant en orientació vertical com horitzontal, en funció de la disposició de la pantalla.Per poder-se'n beneficiar, cal actualitzar l'aplicació de WhatsApp a Windows o Mac, si no es tenen les actualitzacions automàtiques. Les converses de vídeo apareixeran en una finestra independent, ajustable, i en primer pla. Pròximament s'incorporaran també les videotrucades grupals.Per als més preocupats per la privacitat, WhatsApp assegura que les converses estan xifrades d'extrem a extrem, de manera que l'empresa "no pot veure-les ni escoltar-les".

