Així pots donar vida a les fotos antigues: t'expliquem com fer-ho

Convertir una fotografia en una animació ja és una opció real i a l'abast de tothom -a dalt, una prova amb Salvador Dalí-. La companyia MyHeritage , especialitzada en elaborar arbres genealògics familiars i buscar en arxius històrics, és la responsable d'aquest sistema. En un comunicat, asseguren que proporciona "una representació realista dels moviments i mirades d'una persona d'una foto antiga".Obtenir els vídeos és d'allò més fàcil. Un cop descarregada l'app MyHeritage, cal seleccionar la funció "Fotos". A dins, es clica el símbol "+" taronja i es tria una de les dues opcions: afegir una foto de la galeria o escanejar-ne una. Després s'entra a la foto que hem carregat i es marca el símbol d'animar-la.En format web, per a ordinadors , encara és més fàcil i intuïtiu. A l'apartat desplegable "Arbre" hi apareix l'opció "Animar fotos", directament, on es pot carregar qualsevol imatge -nova o antiga- per tal de donar-li vida.MyHeritage va obtenir la llicència de la tecnologia per animar fotos d'una empresa especialitzada en la recreació de vídeos, i va integrar aquesta tecnologia per animar les cares de les fotos històriques i crear seqüències de vídeo realistes d'alta qualitat.Per recrear els gestos, MyHeritage ha capturat gestos reals dels seus empleats, però ha volgut destacar que el resultat no és real. La companyia busca evitar la creació de deepfakes i per això incorpora una icona especial de moviment en relleu que sembla una pilota a la cantonada inferior esquerra de les fotos. Una altra icona, d'una vareta, indica si s'ha donat color la imatge.Les xarxes socials s'han omplert els últims dies de vídeos d'usuaris que han provat l'aplicació, especialment amb imatges antigues de familiars. L'eina està experimentant algunes complicacions darrerament i desapareix l'opció d'animar fotos, però la companyia ja ha assegurat que en unes hores restablirà el servei.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor