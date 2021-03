Nicolas Sarkozy, condemnat a tres anys de presó per corrupció i tràfic d'influències

Això és justicia Per L' AS DE BASTOS el 1 de març de 2021 a les 19:24

I en Rajoy, quant sera jutjat

Per 11S14 el 1 de març de 2021

Mentre Europa funciona la justicia, a Ñ, se la passen pel forro, malversació, corrupcciò, blanqueix de diners, trafic influencies, Caixas B, frau Fiscal, etc. etc, Rajoy President d'un d'els partits mes corruptes, s'ha apartat i passan de puntetes campeja tots el temporals amb l'ajut de la trama que va muntar, aquest home hauría de ser jutjat i pagar per tots els delictes comesos, pero Ñ no es Europa, ni Ñ coneix la Democràcia.