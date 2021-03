PORTADES «Joan Carles I sospesa una tornada temporal sense residència fiscal», a «El Mundo»

amb dos collons

Per remigio III el 1 de març de 2021

La gent humil, artistes humils, gent jove orgullosa polítics honrats en l'exili, polítics honrats tancats en presons... I aquest personatge campant por sus ... No, aquesta no és la normalitat. En tot cas no és la que vulguem el Poble. Que hagen d'eixir la gent al carrer per tal de posar davant els ulls dels "congressistes" la realitat d'un Poble que vol pau amb decència. No, aquesta no és una democràcia real. I, nosaltres el Poble la volen real i sencera.