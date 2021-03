Twitter anuncia els «Super Follow», subscripcions de pagament per rebre contingut exclusiu

Twitter ha anunciat als seus inversors les pròximes característiques que provarà a la seva xarxa social. La que probablement destaca més és la nova funció dels Super Follow, unes subscripcions de pagament que per 4,99 dòlars al mes permeten que els usuaris accedeixin a tuits exclusius.La plataforma ha mostrat als seus inversors, en l'esdeveniment Analyst Day 2021, com serà el model de negoci de l'empresa en els propers anys, entre el que s'inclouen diverses noves funcions que, pel moment, no ha especificat quan arribaran.La funció, anomenada Super Follow, busca "proporcionar un model d'incentius monetaris" per als creadors de contingut a Twitter per part de la seva audiència. Aquestes subscripcions de pagament poden cancel·lar-se en qualsevol moment.Aquesta novetat ve acompanyada de Revue, que permet que els creadors puguin publicar newsletters gratuïtes o de pagament per a la seva audiència, i que s'anuncia poc després de la compra de la plataforma Revue per part de Twitter, especialitzada en aquest tipus de continguts. L'objectiu és que els escriptors puguin publicar textos més llargs per augmentar els seus seguidors i afegir noves formes de diversificar la monetització.Twitter ha mostrat en el seu esdeveniment per a inversors més característiques que planeja introduir en la seva plataforma, com Communities, unes comunitats similars als grups de Facebook que es basen en uns interessos determinats.Així mateix, Spaces és una altra nova funció anunciada per Twitter, que arriba després de l'èxit de la xarxa social de veu Clubhouse. Spaces suposa una forma de connectar-se entre usuaris mitjançant la veu "de manera directa i en converses íntimes".

