Facebook cedeix amb els mitjans i els pagarà per enllaçar notícies

Facebook ha anunciat que pagarà als mitjans de comunicació per enllaçar les seves notícies. La xarxa social creada per Mark Zuckerberg ha anunciat que destinarà fins a 1.000 milions de dòlars (al canvi uns 820 milions d'euros) durant els pròxims tres anys per remunerar diaris d'arreu del món per fer servir els seus continguts."Reconeixem totalment que el periodisme de qualitat està en el cor de com funcionen les societats obertes: informant i empoderant els ciutadans i fiscalitzant els poderosos", ha argumentat el vicepresident per a afers globals de Facebook, Nick Clegg.La plataforma destaca que va pagar 495 milions d'euros entre 2018 i 2020 a empreses periodístiques Ara la xarxa social preveu llançar una nova pestanya de notícies en diversos mercats, per a la qual cosa ha arribat a acords amb premsa dels Estats Units i el Regne Unit, i ara negocia amb editors de diaris de França i Alemanya.La setmana passada Facebook va bloquejar a Austràlia l'opció de compartir enllaços de mitjans en protesta per la nova legislació del país que obliga les grans tecnològiques a pagar els editors. Ara diu que va ser un "malentès", segons Clegg.

