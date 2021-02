Xina nega haver fet tests anals de Covid a diplomàtics dels EUA

Altres notícies que et poden interessar

Xina ha estat pionera a desenvolupar els tests anals per detectar el coronavirus , i aquest sistema de testatge ha causat una petita crisi diplomàtica entre el país i els Estats Units. Segons Vice, el gegant asiàtic va obligar diversos diplomàtics dels EUA a realitzar-se aquestes proves, però des del país es nega."Fins on jo sé Xina mai ha exigit a diplomàtics dels Estats Units que se sotmetin a preses de mostres anals", ha aclarit als periodistes Zhao Lijian, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de Xina.La notícia assegurava que alguns diplomàtics van ser sotmesos a la prova i el Departament d'Estat dels EUA va protestar davant d'Exteriors, que va disculpar-se perquè el personal diplomàtic està exempt de realitzar-se proves. Segons aquesta informació, s'ha instruït els ambaixadors nord-americans perquè rebutgin aquesta prova.Ciutats com ara Pequín o Qingdao reclamen aquestes proves als viatgers procedents de l'estranger, que tot seguit han de guardar una quarantena. Es considera que aquesta mena de tests poden detectar el coronavirus durant més temps perquè les restes víriques resten al tracte digestiu més temps.

