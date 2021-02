El «mode borratxo» dels smartphones: la nova aplicació per frenar missatges dels quals et pots penedir

T'has penedit mai d'algun missatge que hagis enviat per WhatsApp a altes hores de la nit, en mode d'embriaguesa o que hagis volgut esborrar l'endemà sense poder-ho aconseguir? Aquest maldecap pot acabar amb una nova funció de WhatsApp. L'aplicació permet ja esborrar-los, però deixa el famós missatge d'"Aquest missatge ha estat esborrat". Una empresa xinesa permetrà revertir-ho.Green Electronics, una firma xinesa d'electrònica, ha llançat una patent per dotar els smartphones d'una funció anomenada "mode borratxo", una aplicació que restringirà l'ús del telèfon i que limitarà les seves capacitats, tant del dispositiu com del client en el seu accés.Els usuaris que instal·lin aquesta aplicació podran prohibir o restringir totes les altres que ho considerin pertinent (com WhatsApp o Instagram), tot i que cal l'activació a partir de la nit i de certa hora. El mòbil se simplificarà de tal manera que tota la seva interfície només permetrà accedir a les funcions bàsiques.

