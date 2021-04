Percentatge de vacunats del total de la població per comarca

Percentatge de vacunats del total de la població per municipi

Percentatge de vacunats de 65 anys i més (no usuaris de residències) per comarca

Percentatge de rebuig a la vacuna per comarques

Com evoluciona la campanya de vacunació contra la Covid-19 a Catalunya ? Quins municipis i quines comarques tenen un major percentatge d'immunització respecte el coronavirus? La situació del nostre país és comparable a la resta de territoris de l'estat espanyol i dels països d'arreu del món?A continuació, els mapes i gràfics imprescindibles per analitzar l'evolució de la campanya de vacunació per mitigar la pandèmia de Covid: vacunats totals, percentatge de vacunats, dosis administrades diàriament i l'evolució del rebuig de la vacuna, entre altres indicadors clau.A més, en plena polèmica sobre el subministrament de dosis per part de les farmacèutiques, es detallen el total de vacunes aportades per Pfizer / BioNTech, Moderna / Lonza i Oxford / AstraZeneca.Les dades fan referència a la quantitat acumulada de persones que han rebut, com a mínim, una dosi d'alguna de les vacunes.Població acumulada que ha rebut la primera dosi, diferenciant entre els usuaris de residències i la resta de catalans. Passant el cursor per damunt de cada dia, apareixen les dades exactes fins aquell moment.Dosis administrades diàriament, diferenciant entre primeres i segones dosis. Passant el cursor per damunt de cada dia, apareixen les dades exactes.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la vacunació, en termes absoluts i relatius, i en la població general i en residències, amb dades del 7 d'abril. Les dades de població i de percentatge de vacunats de residències és aproximat (pot ser superior a 100% perquè la dada exacta d'usuaris dels centres es desconeix). També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la vacunació, amb la població vacunada en primera i segona dosi i la que ha rebutjat la vacuna, en termes absoluts i relatius, així com les vacunes rebutjades sobre el total d'ofertes, amb dades del 7 d'abril i per a municipis de més de 200 habitants. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge per seleccionar millor els municipis.Percentatge de la població que ha rebut cadascuna de les dosis, amb dades acumulades i diferenciant entre usuaris de residència (dades aproximades) i la resta de catalans. Passant el cursor per damunt de cada dia, apareixen les dades exactes fins aquell moment..Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la vacunació, en termes absoluts i relatius, i en la població general, en residències i en majors de 65 anys de fora de residències, amb dades del 7 d'abril. Les dades de població i de percentatge de vacunats de residències és aproximat (pot ser superior a 100% perquè la dada exacta d'usuaris dels centres es desconeix). També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i el nombre de vacunats, el de persones que han desestimat la vacuna i el percentatge que representen sobre aquells a qui se'ls ha ofert, amb dades del 7 d'abril. Alerta: la desestimació és sobretot per rebuig voluntari, però també pot ser deguda a que s'ha superat la malaltia els darrers tres mesos (en col·lectius essencials) o a contraindicacions (embaràs, lactància o reaccions adverses). També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Dades setmanals de la població que rebutja vacunar-se (amb la primera dosi). Passant el cursor per damunt de cada dia, apareixen les dades exactes d'aquella jornada i dels sis dies previs.Passant el cursos per cada província, apareix la informació sobre les dosis administrades, la quantitat per cada tipus de vacuna, la ràtio que representa per 1.000 habitants i el percentatge de població amb totes les dosis rebudes.Passant el cursor per cada estat, apareix la informació sobre la ràtio de dosis administrades per 1.000 habitants. El mapa es pot augmentar o reduir amb els botons de la dreta i es pot moure amb el cursor per enfocar a una zona en concret.