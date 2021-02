El Regne Unit ofereix a tota la seva població adulta la vacuna abans del juliol

Altres notícies que et poden interessar

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, ha ofert a tots els adults britànics rebre la vacuna contra el coronavirus abans de finals de juliol. Més de 17 milions de persones a Gran Bretanya han rebut fins ara la seva primera dosi de la vacuna, gairebé un de cada tres adults."Ens hem proposat oferir una vacuna a tots els adults abans de finals de juliol, cosa que ens ajudarà a protegir abans els més vulnerables, i prendrem més mesures per alleujar algunes de les restriccions vigents", ha dit Johnson en un comunicat que s'ha publicat aquest dissabte.El Govern pretén accelerar el pla de vacunació amb què, en primer lloc, oferirà una vacuna abans del 15 d'abril als adults de més de 50 anys i als qui tenen problemes de salut.Johnson ha afirmat que el pla d'acceleració de la vacuna permetrà suavitzar algunes de les estrictes mesures de la Covid-19, tot i que ha afegit que "la ruta per sortir del bloqueig serà cautelosa i escalonada".Així mateix, el primer ministre britànic s'ha compromès a donar els excedents de vacunes als països més pobres. D'altra banda, el director de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) ha instat Gran Bretanya al fet que comenci a donar immediatament les vacunes als països més pobres, en comptes d'esperar que hi hagi un excedent, perquè ha dit que "l'accés equitatiu interessa tant als països rics com als pobres".La setmana vinent, està previst que Johnson anunciï noves mesures que suavitzin les restriccions que hi ha imposades al país.

