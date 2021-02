Què passarà si no acceptes les noves condicions de privacitat de WhatsApp?

Las noves condicions de privacitat de WhatsApp entraran en vigor el pròxim 15 de maig , després que la companyia decidís postposar la seva acceptació obligatòria davant l'allau de crítiques rebudes pels usuaris a principis d'aquest any Tots els usuaris rebran una notificació amb informació detallada sobre aquestes noves condicions, i permetrà que les acceptin amb més marge de temps perquè puguin revisar els canvis "al seu ritme i conveniència".WhatsApp no eliminarà els comptes de les persones que no hagin acceptat les polítiques de privadesa fins al 15 de maig, però adverteix que no tindran accés a totes les funcions: "durant un breu període, podràs rebre trucades i notificacions, però no podràs llegir ni enviar missatges des de l'aplicació".La companyia ofereix tres opcions: la primera, acceptar les actualitzacions fins i tot després del 15 de maig, i en aquest cas s'aplicarà la mateixa política relacionada amb els comptes inactius, que s'eliminen quan fa més de 120 dies que ho estan.La segona opció és exportar l'historial de xats i descarregar un informe del compte abans del 15 de maig, i la darrera, eliminar el compte, una opció que WhatsApp demana que "reconsideris" si t'ho estàs pensant, ja que és una opció que "no es pot revertir" i esborra tot l'historial de missatges, t'elimina de tots els grups i també elimina les còpies de seguretat.