Els infants del Súper3 triaran el nom del primer satèl·lit català

Tal i com vaig anunciar, els nens i nenes de @super3cat triaran el nom del 1er nanosatèl·lit🛰️ que enviarem a l'espai 🚀 el 20 de Març. Aquestes són algunes de les propostes finalistes:



- Enxaneta

- Patufèl·lit

- Llibertat

- Espiadimonis



Ja podeu votar a https://t.co/ZcAHUMLfJj — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) February 18, 2021

Enxaneta, Gaudí o Patufèlit. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha revelat diversos dels noms finalistes per al primer nanosatèl·lit que enviarà Catalunya a l'espai. Els encarregats de triar el nom definitiu seran els infants de tot el país a través del canal Súper3 ().La Generalitat llançarà el 20 de març el nanosatèl·lit a l'espai de la mà de l'start-up catalana Sateliot, des de la base de Baikonur, al Kazakhstan. Aquest no serà l'únic dispositiu que el Govern llançarà a l'espai al llarg del proper any, ja que Open Cosmos ha guanyat licitació per llançar el segon dispositiu a finals del 2021 o principis del 2022. El passa gener es van signar els contractes entre l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) que licita els dos projectes en nom del Govern, i les dues empreses adjudicatàries.El primer dels nanosatèl·lits serà de tres unitats, desenvolupat per Sateliot i fabricat per Open Cosmos i oferirà serveis de connectivitat global d'Internet de les Coses a tot el territori català, després d'un primer periode de prova.L'objectiu d'aquest dispositiu serà permetre la comunicació i l'obtenció de dades de sensors ubicats arreu del territori, fins i tot en zones de difícil accés o que no tenen cobertura de les xarxes de telecomunicacions terrestres convencionals. En aquest sentit, el conseller delegat de Sateliot, Jaume Sampere, ha recordat que la cobertura actual només arriba al 10% de la superfície i ha parlat de la "revolució" que representarà "donar connexió de forma global".Inicialment aquest dispositiu, que es licita per 574.000 euros, donarà servei a la Generalitat i no s'obrirà a l'usuari final. Tot i això, la conselleria explica que les dades seran explotades en un primer moment pels departaments de la Generalitat, amb la voluntat, a posteriori, d'obrir-les a universitats, centres de recerca, centres tecnològics i empreses.

