L'1x1 dels protagonistes i colpistes del 23-F

​Càrrec / Branca: Candidat a la presidència del govern, vicepresident del govern i ministre



El seu paper per frenar el cop d'Estat: En el moment que els guàrdies civils entren al Congrés dels Diputats s'està votant la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo com a president del govern. La seva participació en l'aturada del cop d'estat brilla per la seva absència, tot i ser un dels màxims implicats en rebre l'efecte del 23-F, ja que es volia impedir la seva presidència per establir un govern militar o un govern de coalició liderat per Armada.



On és ara? Després del 23-F va ser investit president del govern, càrrec en el qual només va estar un any i escaig. Va promulgar diverses reformes importants i va ser un dels responsables de frenar un nou intent de cop d'estat l'octubre de 1982. Va morir el 2008.