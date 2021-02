La princesa de Dubai revela que és una ostatge del seu pare i tem per la seva vida

La filla i princesa de l'emir de Dubai, Latifa, ha denunciat ser una ostatge del seu pare i témer per la seva vida a través d'uns vídeos que ha difós per primera vegada la BBC. La jove de 35 anys ja es va intentar escapar de les urpes del seu pare el 2018. "Estic en una mansió, estic segrestada i això s'ha convertit en la meva presó", ha assegurat Latifa a través de les imatges gravades amb un telèfon mòbil i des d'un lavabo. "És l'única habitació amb una porta que puc tancar", ha confessat.La princesa, filla de Mohamed bin Rached Al Maktoum, s'ha mostrat alarmada per la seva situació continuada al país. "Totes les finestres estan tancades", explica, alterada. "Hi ha cinc policies a l'exterior i dues dones policies a l'interior", relata, després d'assegurar que la policia li ha dit que "sempre estarà en aquesta presó i no tornarà a veure la llum del Sol".Les imatges seran transmeses dimarts a la nit en el programa Panorama de la BBC. La cadena pública britànica va aconseguir els vídeos gràcies a contactes i amics pròxims de la princesa. Contactades per l’AFP, les autoritats de Dubai no van reaccionar dimarts a la tarda. Latifa ja va intentar escapar-se el 2018 i va ser capturada, drogada i retornada al país, des d'on va assegurar que havia estat torturada i maltractada des que era una adolescent.

