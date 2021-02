Les millors aplicacions per lligar, segons l'OCU

Pels volts de Sant Valentí són moltes les persones que es plantegen buscar una mitja taronja o simplement lligar. En temps del coronavirus es redueixen les opcions per conèixer possibles pretendents, amb bars limitats, discoteques tancades i la impossibilitat de viatjar més enllà dels confins de la comarca.En aquest context de limitacions no és d'estranyar que molts girin els ulls cap a les aplicacions de contactes, una forma de trobar altres usuaris amb interessos similars i intercanviar alguns missatges abans de plantejar-se una cita.Segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) citat per Economía Digital , el 30% dels usuaris hi entra cada dia, mentre que el 43% les consulta almenys un cop per setmana. Ara bé, cal anar alerta perquè poden generar addicció. Una de cada deu persones les fa servir més de dos hores al dia.L'estudi de l'OCU constata que la millor aplicació per lligar és Tinder. Li atorga 66 punts sobre una escala de 10 en la versió de franc i 65 sobre 100 en la de pagament. Pel que fa a les altres, aquestes són les puntuacions:. 66 sobre 100 punts en la versió gratuïta i 57 sobre 100 punts en la versió de pagament. 65 punts en la versió gratuïta i 63 en la de pagament: 63 punts en la versió de franc i 62 en la de pagament.: 63 punts en la versió gratuïta i 65 en la de pagament.: 62 punts en la versió gratuïta i 58 sobre 100 en la de pagament.: 61 punts en les dues versions.: 60 punts en la versió gratuïta i 54 en la de pagament: 58 punts en la versió de franc i 64 punts en la de pagament.: 58 punts en la versió gratuïta i 64 en la de pagament.

