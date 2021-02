Filtren milions de contrasenyes de correus electrònics: comprova si la teva és una de les afectades

Gairebé tothom té correu electrònic: Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo...Doncs alerta: un error en la seguretat d'aquestes eines ha fet que es filtressin més de 3.270 milions de contrasenyes.A més a més, segons asseguren des de Cybernews , el ciberatacno afecta només les contrasenyes del correu electrònic, sinó també aquelles que hi estan associades com poden ser les de Netflix, les xarxes socials...Per saber si el teu compte és un dels filtrats, l'únic que has de fer és aquí. El portal, expert en temes de seguretat, ha posat en marxa aquesta eina perquè tothom qui ho vulgui pugui comprovar de manera gratuïta si ha estat víctima del ciberatac.En cas que la teva contrasenya hagi estat filtrada, es recomana canviar-la i també modificar la d'altres comptes externs associats al correu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor