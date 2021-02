El Senat torna a salvar Donald Trump

Salvat. Donald Trump, absolt en l'-el segon que supera ja- per l'assalt al Capitoli del passat 6 de gener. La votació al Senat ha estat ajustada, però finalment s'ha decantat a favor dels interessos l'expresident dels Estats Units.57 dels 100 senadors (inclosos set republicans) han votat a favor de declarar-lo culpable, però han quedat lluny dels dos terços de la cambra (67) necessaris per condemnar. 43 republicans han votat en contra. Això sí, mai abans un procés d's'havia tancat amb tant suport per part de membres del partit de l'acusat. Aquest desenllaç obre la porta a Trump a poder-se presentar de nou a les eleccions del 2024.Malgrat que en un primer moment el Senat havia donat llum verda a la incorporació de testimonis en el cas contra l'expresident, finalment les dues parts han arribat a un acord per fer constar les declaracions de la congressista republicana Jaime Herrera Beutler com a prova i disposar avui del veredicte.

