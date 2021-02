​WhatsApp permetrà utilitzar la seva versió web sense necessitat de tenir el mòbil connectat

Novetats a WhatsApp que afectaran la connectivitat dels dispositius i facilitaran el seu ús en diferents aparells. Concretament la companyia està treballant en dos canvis i un d'ells té a veure amb el WhatsApp web: ja no serà necessari tenir el mòbil principal estigui connectat a internet per poder utilitzar la versió del nostre ordinador. D'aquesta manera si estem sense bateria, però tenim l'ordinador a mà podrem seguir parlant.El segon canvi és pels usuaris de sistemes iOS, en aquest cas es permetrà utilitzar el mateix compte en quatre dispositius diferents segons la versió de prova a l'iOS que estan estudiant els desenvolupadors. En aquest cas tampoc serà necessari que el mòbil principal estigui connectat.En el cas de les proves per a iOS, segons explica La Vanguardia, WhatsApp inclourà una nova opció per tancar la sessió que permetrà desvincular un dispositiu del compte principal de WhatsApp. Així i tot encara es tracta d'assajos que no són definitius i que poden acabar variant al final. El que està clar és que la companyia ja treballa amb la idea de permetrà utilitzar la seva aplicació en diferents dispositius sense necessitat de dependre del mòbil principal.

