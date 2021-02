Els perills de fer exercici amb realitat virtual

Les plataformes de joc amb realitat virtual s'han popularitzat amb la pandèmia, quan moltes persones han hagut de canviar gimnasos i poliesportius per exercici a casa. L'alternativa digital, però, inclou possibles efectes secundaris, segons un estudi de la Universitat d'Austràlia del Sud (UniSA).La investigació va estudiar els usuaris del joc Beat Saber i van descobrir que un de cada set jugadors afirmaven que se sentien malalts 40 minuts després d'haver acabat de jugar. Es tracta d'un joc en què un jugador talla blocs de ritmes musicals amb un parell de sabres. El joc ha venut quatre milions d'unitats, el que el converteix en el més venut del mercat.L'efecte en la visió, les nàusees i els temps de reacció augmenta amb més temps de joc, per la qual cosa l'investigador, Ancret Szpak, afirma que la realitat virtual "està en la seva infantesa i encara en tenim molt a aprendre", si bé reconeix que ofereix "beneficis prometedors", com ara el fet de distreure de l'esforç físic de l'exercici i fer moure's a persones que no estan entusiasmades amb l'esport.L'expert recomana que l'usuari s'exposi a una sessió breu de realitat virtual per assegurar-se que pot tolerar-la. Si se sent marejat després d'un temps curt jugant-hi, podria sentir-se pitjor amb una exposició més extensa. D'altra banda, després de jugar a realitat virtual és convenient esperar abans d'emprendre activitats de més risc, com ara conduir un automòbil.

