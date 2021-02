Rússia qualifica de propaganda que Espanya negui l'existència de presos polítics

Rússia hi insisteix i torna a retreure que Espanya negui l'existència dels presos polítics. Després que el ministre d'Exteriors rus s'encarés a la Unió Europa per l'exigència d'alliberar l'opositor Alexei Navalni utilitzant el cas dels líders independentistes empresonats, ara la portaveu del ministeri d'Afers estrangers rus, Maria Zakhàrova, s'ha mofat de les declaracions de la ministra espanyola d'Afers estrangers, Arancha González Laya, per haver negat que a Espanya hi hagi presos polítics.González Laya va dir que Espanya "és una de les 23 democràcies plenes" del món, mentre que Rússia ocupa el lloc 124 de 167 en qualitat democràtica. I va afegir que "no hi ha presos polítics, hi ha polítics presos". Unes paraules que Zakhàrova ha contestat irònicament a través el seu perfil de Faccebook. "Les tecnologies avançades de la propaganda occidental són de les millors", afirmava amb befa.“Ara tinc un nou ídol democràtic. Aquesta vegada és una dona. La ministra d’Afers estrangers d’Espanya Arancha González Laya. Comentant les paraules de Serguei Lavrov sobre la situació entorn dels separatistes catalans, va dir literalment el següent: a Espanya no hi ha presos polítics, hi ha polítics presos", escriu Zakàrova a la publicació.El ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, va retreure a la Unió Europea l'empresonament dels presos independentistes catalans després que el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, exigís al seu govern l'alliberament de l'opositor Alexei Navalni. El ministre d'Exteriors rus va afirmar que Bèlgica i Alemanya van contradir els tribunals espanyols en el cas de l'1-O i que "Espanya va defensar el seu sistema judicial". Les declaracions de Lavrov han suposat una humiliació del màxim representant diplomàtic de la Unió Europea, càrrec que recau en l'exministre Borrell.

